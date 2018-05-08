Ещё
Спорт остается драйвером для платного ТВ в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спорт остается драйвером для платного ТВ в США 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Согласно исследованию консалтинговой фирмы Parks Associates, 27% домохозяйств, использующих платное ТВ, подтвердили, что наличие спортивных программ является главной причиной для оформления подписки на сервисы платного ТВ, при этом наличие ОТТ-стриминга также частично имеет значение.
«В то время как, традиционное телевещание и платное ТВ остаются ключевыми платформами потребления спортивного контента, ОТТ-сервисы также стали важной частью в распространении спортивного контента», — сказал Брэтт Саппингтон, старший директор исследований в Parks Associates, — «Увеличивается число прямых предложений спортивных лиг и сетей. Такие сервисы предлагают доступ к контенту, который другим способом не был бы показан, а также дают возможность оформить подписку тем пользователям, которые не пользуются платным ТВ. За последние несколько недель и CBS, и ESPN запустили свои собственные стриминговые сервисы со спортивным контентом. Они полностью соответствуют уровню ведущих сервисов, например, WWE Network и MLB.TV. Через некоторое время провайдеры платного ТВ начнут сотрудничать с такими площадками, чтобы дополнить существующие пакеты телеканалов».
Другие данные из исследования Parks Associates:
— 52% домохозяйства США пользуются одновременно и подпиской на платное ТВ, и одним и более ОТТ-сервисом. — 10% домохозяйств США сменили, сократили или отказались от услуг своего провайдера платного ТВ за последние 12 месяцев. — Домохозяйства США тратят в среднем $23 в месяц на видеоразвлечения.
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
Ruvod.com: последние новости
Сервис реалити-шоу hayu запустится в Канаде «Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ» Mi Music и Mi Video – стриминговые сервисы от Xiaomi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана140
На «Евровидении» произошло ЧП69
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится190
Астролог предсказал победу Путина и пожалел73
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1130
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение