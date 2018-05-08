Спорт остается драйвером для платного ТВ в США

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Parks Associates, 27% домохозяйств, использующих платное ТВ, подтвердили, что наличие спортивных программ является главной причиной для оформления подписки на сервисы платного ТВ, при этом наличие ОТТ-стриминга также частично имеет значение.

«В то время как, традиционное телевещание и платное ТВ остаются ключевыми платформами потребления спортивного контента, ОТТ-сервисы также стали важной частью в распространении спортивного контента», — сказал Брэтт Саппингтон, старший директор исследований в Parks Associates, — «Увеличивается число прямых предложений спортивных лиг и сетей. Такие сервисы предлагают доступ к контенту, который другим способом не был бы показан, а также дают возможность оформить подписку тем пользователям, которые не пользуются платным ТВ. За последние несколько недель и CBS , и ESPN запустили свои собственные стриминговые сервисы со спортивным контентом. Они полностью соответствуют уровню ведущих сервисов, например, WWE Network и MLB.TV. Через некоторое время провайдеры платного ТВ начнут сотрудничать с такими площадками, чтобы дополнить существующие пакеты телеканалов».

Другие данные из исследования Parks Associates:

— 52% домохозяйства США пользуются одновременно и подпиской на платное ТВ, и одним и более ОТТ-сервисом. — 10% домохозяйств США сменили, сократили или отказались от услуг своего провайдера платного ТВ за последние 12 месяцев. — Домохозяйства США тратят в среднем $23 в месяц на видеоразвлечения.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION