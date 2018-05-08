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iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера
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iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Microsoft, ранее отказавшаяся от развития собственных мобильных платформ Windows 10 Mobile и Windows Phone, взяла курс на сближение «десятки» с iOS и Android. Компания выпустила превью-версию нового приложения Your Phone, которое возьмет на себя часть функций по управлению устройствами на сторонних платформах.
Windows 10 уже в некоторой степени интегрирована с операционкой Google. Крупное обновление Fall Creators Update, вышедшее прошлой осенью, позволяет владельцам Android-смартфона продолжать смотреть на большом экране сайты, ранее открытые в мобильном браузере, а также копировать и вставлять контент из универсального буфера обмена.
Как было объявлено на конференции Build 2018, Your Phone идет еще дальше, открывая доступ к содержимому смартфона с Windows-компьютера. С его помощью пользователи смогут читать и отвечать на текстовые сообщения, загружать фотографии и получать уведомления. Программа, например, позволит скачать на ПК документ, не доставая устройство из кармана.
#YourPhone — La nuova applicazione #Windows10 per continuare a leggere le pagine web dal tuo telefono al PC! https://t.co/NIDTBtqpRv pic.twitter.com/QiAYWa8Pp8
— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) 4 мая 2018 г.
Новое приложение уже размещено в магазине Windows Store. Загрузить его могут только участники программы тестирования Windows Insiders. Когда Your Phone откроют всем пользователям, не уточняется.
Помимо этого, позднее в этом году Microsoft сделает доступной на «айфонах» функцию Timeline ("Временная шкала"), появившуюся в Windows 10 с релизом April 2018 Update. Она позволит обладателям iOS-устройств просматривать, над чем они работали в течение последних 30 дней и как менялись их файлы. Сделать это можно будет через iOS-версию браузера Edge.
∎Делать скриншоты в Windows станет прощечитайте также
Под управлением Windows 10 работает около 700 миллионов устройств, сказали в Microsoft. Год назад таковых было 500 миллионов. На платный пакет офис-приложений Office 365 подписано 135 миллионов активных пользователей. В октябре прошлого года их было 120 миллионов.
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