«Одноклассники» подготовились ко Дню Победы

Социальная сеть «Одноклассники» запустила онлайн-акцию #БессмертныйПолк, приуроченную ко Дню Победы.

Пользователи этой соцсети смогут опубликовать историии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории, касающиеся чужих семей. Из архивных фото ветеранов, помеченных хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована обновляющаяся в режиме реального времени лента историй войны. У каждой истории есть шанс быть замеченной.

Кроме того, в соцсети появилась тематическая праздничная эмоция с цветком гвоздики и суперэмоция в виде праздничного салюта. Также непосредственно 9 Мая в ОК пройдут прямые эфиры парадов и шествий «Бессмертного полка» из разных российских городов.

На музыкальной платформе ОК при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением победы Юрием Левитаном

Кроме того, пользователи ОК могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить эту песню для других пользователей. Лучшие стримы покажут в праздничном эфире телеканала «Россия 1».