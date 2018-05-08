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«Одноклассники» подготовились ко Дню Победы
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«Одноклассники» подготовились ко Дню Победы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Социальная сеть «Одноклассники» запустила онлайн-акцию #БессмертныйПолк, приуроченную ко Дню Победы.
Пользователи этой соцсети смогут опубликовать историии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории, касающиеся чужих семей. Из архивных фото ветеранов, помеченных хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована обновляющаяся в режиме реального времени лента историй войны. У каждой истории есть шанс быть замеченной.
Кроме того, в соцсети появилась тематическая праздничная эмоция с цветком гвоздики и суперэмоция в виде праздничного салюта. Также непосредственно 9 Мая в ОК пройдут прямые эфиры парадов и шествий «Бессмертного полка» из разных российских городов.
Прямые включения пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.
На музыкальной платформе ОК при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением победы Юрием Левитаном.
Кроме того, пользователи ОК могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить эту песню для других пользователей. Лучшие стримы покажут в праздничном эфире телеканала «Россия 1».
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