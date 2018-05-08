Опасный троян для Android распространяется под видом Telegram

Пользователям устройств под управлением Android угрожает вредоносное приложение под названием ZooPark, выяснили вирусные аналитики «Лаборатории Касперского» . Вирусная программа имеет широкий спектр действия, отслеживая все действия, выполняемые на зараженном устройстве.

Попадая на устройство, зловред начинает контролировать все, что делает пользователь. Он может получить доступ к адресной книге жертвы, ее телефонным разговорам, SMS, фото, видео, истории веб-браузера, сохраненным в нем логинам и паролям и даже переписке в мессенджерах.

По словам представителей «Лаборатории Касперского», есть версия, что вредонос является результатом работы спецслужб. Во всяком случае, говорят эксперты, спектр его действия настолько широк, а сам он действует так аккуратно, что сомнения о его происхождении практически отсутствуют.

Как правило, троян проникает на устройство жертвы под видом Telegram. Очевидно, создатели ZooPark выбрали этот мессенджер из-за его статуса как наиболее защищенного и непокорного властям продукта. После установки зловред устанавливает связь с сервером, которому направляет всю собранную информацию.

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