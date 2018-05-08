Опасный троян для Android распространяется под видом Telegram 

Пользователям устройств под управлением Android угрожает вредоносное приложение под названием ZooPark, выяснили вирусные аналитики «Лаборатории Касперского». Вирусная программа имеет широкий спектр действия, отслеживая все действия, выполняемые на зараженном устройстве.
Попадая на устройство, зловред начинает контролировать все, что делает пользователь. Он может получить доступ к адресной книге жертвы, ее телефонным разговорам, SMS, фото, видео, истории веб-браузера, сохраненным в нем логинам и паролям и даже переписке в мессенджерах.
По словам представителей «Лаборатории Касперского», есть версия, что вредонос является результатом работы спецслужб. Во всяком случае, говорят эксперты, спектр его действия настолько широк, а сам он действует так аккуратно, что сомнения о его происхождении практически отсутствуют.
Как правило, троян проникает на устройство жертвы под видом Telegram. Очевидно, создатели ZooPark выбрали этот мессенджер из-за его статуса как наиболее защищенного и непокорного властям продукта. После установки зловред устанавливает связь с сервером, которому направляет всю собранную информацию.
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