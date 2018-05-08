Google назвал лидеров Евровидения

Во вторник, 8 мая, в столице Португалии пройдёт первый полуфинал масштабного музыкального конкурса Евровидение — 2018.

Имена победителей станут известны только 12 мая, однако Google решил не ждать итогов и составил предварительный машинный прогноз.

По мнению аналитиков сервиса Google Trends, составивших список лидеров конкурса на основании поисковой активности, фаворитом является израильская участница Нетта Барзилай с песней Toy.

После идёт чех Миколас Йозеф с песней Lie To Me.

За ним следует другой белорус — ALEKSEEV — с композицией Forever.