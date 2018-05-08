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Google назвал лидеров Евровидения
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Google назвал лидеров Евровидения 

News.ru 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Во вторник, 8 мая, в столице Португалии пройдёт первый полуфинал масштабного музыкального конкурса Евровидение — 2018.
Имена победителей станут известны только 12 мая, однако Google решил не ждать итогов и составил предварительный машинный прогноз.
По мнению аналитиков сервиса Google Trends, составивших список лидеров конкурса на основании поисковой активности, фаворитом является израильская участница Нетта Барзилай с песней Toy.
После идёт чех Миколас Йозеф с песней Lie To Me.
Тройку лидеров замыкает Норвегия, которую представляет белорус Александр Рыбак — победитель Евровидения — 2008.
За ним следует другой белорус — ALEKSEEV — с композицией Forever.
Что касается российской конкурсантки Юлии Самойловой, то ей обещают восьмое место.
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