Уязвимость позволяет получить полный доступ к тысячам видеокамер

Исследователь из Аргентины показал, что он может посмотреть видеопоток в прямом эфире, взломав десятки тысяч DVR-камер.

По сообщению Bleeping Computer, десятки тысяч камер видеонаблюдения уязвимы для злоумышленников. У камер, подключенных к Интернет, есть брешь, используя которую, можно авторизоваться в системе.

Впервые недостаток был обнаружен в камерах, сделанных испанской компанией TBK Vision. Однако вскоре исследователь обнаружил, что аналогичная уязвимость существует и в камерах некоторых других брендов. Среди них были камеры, продаваемые CeNova, Night Owl, Nova, Pulnix, Q-See и Securus. Недостаток позволяет хакерам получать имя пользователя и пароль камеры в виде простого текста.

Компании TBK Vision, Pulnix, Q-See и Securus не сразу ответили на просьбы о комментариях. CeNova, Night Owl и Novo не ответили вообще.

Исследователь Эзекиэль Фернандес (Ezequiel Fernandez) отказался говорить с журналистами, однако публикация вызвала интерес к исследованию других специалистов по безопасности. Они заявили, что код взлома может быть использован для получения доступа к учетным данным пользователя камер, идентифицированных Эзекиэль Фернандес (Ezequiel Fernandez).

Необходимо подчеркнуть, что системы наблюдения, подключаемые к интернет, особенно уязвимы для взлома в случае эксплуатации с паролями по-умолчанию.

Злоумышленники находят онлайн-камеры для дальнейшей эксплуатации узявимости, используя поисковые системы Google или Shodan.

Все становится куда хуже, когда злоумышленники находят способ быстрого взлома большого количества камер одновременно.