В Японии хакеры взломали камеры слежения Canon

Хакеры взломали десятки камер видеонаблюдения Canon по всей Японии и вставили фразу «I'm Hacked. Bye2» в видеопотоки скомпрометированных устройств. Об этом сообщило издание Sankei.

Согласно сообщениям в японских социальных сетях, подобные инциденты происходили в течение нескольких недель, начиная с середины апреля текущего года.

По словам чиновников из городов Ятие и Агео, злоумышленники получили доступ к устройствам, использовав пароли по умолчанию.

26 апреля, после первых сообщений о взломе, компания Canon Japan опубликовала рекомендации по безопасности, в которых посоветовала клиентам изменить пароли по умолчанию.

Японские пользователи и власти сообщили о взломе камер, расположенных в различных общественных местах, правительственных зданиях, возле путей водного сообщения, на рыбном рынке в Хиросиме, в медицинском центре для инвалидов в Кобе, а также в штаб-квартире одной из компаний в Нахе.

Только за 6 мая 2018 года было зафиксировано более 60 инцидентов. По словам экспертов, «умные» камеры и другие IoT-устройства могут использоваться в качестве точек входа в защищенные сети для их последующего взлома. Не измененные дефолтные пароли являются основной причиной взлома IoT-устройств и первым, что ищут IoT-ботнеты во время сканирования интернета на предмет уязвимых гаджетов.