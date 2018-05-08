Google выпустил ОС Android Things 1.0 для устройств интернета вещей

По заявлению в блоге поискового гиганта первоначально в течение трех лет планируется поддержка конфигураций NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 и MediaTek MT8516.

Кроме того, Raspberry Pi 3 Model B и NXP i.MX7D будут по-прежнему поддерживаться как оборудование для разработки, в то время как, поддержка NXP i.MX6UL закончится.

По умолчанию обновления будут включены. Стоит учесть, что при этом обновления могут отправляться разработчиками на устройства после завершения официальной поддержки.

Для долгосрочной поддержки версии Android Things Google будет предлагать бесплатные исправления стабильности и безопасности в течение трех лет с дополнительными возможностями расширенной поддержки.

В то же время поставка обновлений программного обеспечения для некоммерческого использования ограничена 100 устройствами. То есть для того, чтобы удалить этот лимит, поставщики должны подписывать соглашение о дистрибуции с Google

По заявлению Google, выпуск 1.0 произведен после того, как соответствующая предварительная версия для разработчиков была загружена более 100 000 раз.