Настраиваем автоматический ответ в Gmail

Надоело отвечать на письма? Gmail сделает это за вас, достаточно выбрать подходящий шаблон.

Gmail: как работает Smart Reply

Smart Reply доступен в приложении Gmail для смартфонов уже не один месяц. Недавно эта функция появилась и в компьютерной версии почты. Google анализирует содержимое почты и предлагает наиболее подходящие к ситуации ответы. При получении электронного письма у вас будет несколько готовых ответов — вам останется только выбрать один из шаблонов.

Если вы много общаетесь по электронной почте, функция Smart Reply точно вам пригодится. Для деловой переписки короткие ответы, конечно, не всегда уместны, но большинство фраз все-таки можно заменить автоответами.

Если вас беспокоит защита данных, то все письма уже лежат на серверах Google и анализируются на предмет обнаружения спама, поэтому новая функция не нарушит вашу конфиденциальность больше, чем она уже нарушена.

Подключение и отключение автоответа в Gmail

Эта функция давно доступна в мобильном приложении, но в настольной версии вам придется настроить ее самостоятельно.

Смартфон: откройте приложение Gmail на своем телефоне и зайдите в настройки. В разделе «Быстрый ответ» можно снять или поставить галочку «Показывать доступные автоответы».

Компьютер: откройте почту Gmail и перейдите в настройки, щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу. В разделе «Расширенные» перейдите к категории «Шаблоны ответов». Опрос: Заботитесь ли вы о безопасности электронной почты? Вообще не переживаю, у меня в ящике один спам Я не открываю подозрительные письма — этого достаточно для защиты Очень боюсь взломщиков, постоянно меняю пароли Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как в Windows 10 в приложении Почта изменить имя учетной записи

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