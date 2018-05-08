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Криптовалюта Monero стала инструментом оплаты в приложении Circle
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Криптовалюта Monero стала инструментом оплаты в приложении Circle 

BitCryptoNews 24 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Представители инвестиционного приложения Circle опубликовали информацию о добавлении седьмой по счету криптовалюты. Новичком листинга стала Monero.
Стартап Circle, за плечами которого несколько громких сделок (в конце февраля 2018 года представители проекта стали полноправными владельцами Poloniex), продолжает радовать своих пользователей. На этот раз было принято решение расширить количество доступных криптовалют, и выбор пал на Monero (XMR).
Монета стала седьмой по счету. Ее ближайшим «родственником» в списке доступных коинов значится ZCash (ZEC) (монета, которая также ориентирована на предоставление пользователям максимальной анонимности).
Новость была опубликована представителем проекта Rachel Mayer в личном блоге Circle. В твиттере проекта пользователи уже успели выразить свою благодарность команде Circle за предоставление новой возможности.
Узнать больше о том, как Circle смогли стать владельцами одной из самых популярных бирж для цифровых активов Poloniex, вы сможете в нашем материале.
текст: Евгения Лиходей, фото: Pexels
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