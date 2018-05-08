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Рекламщики из России обвели Google вокруг пальца
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Рекламщики из России обвели Google вокруг пальца 

360tv.ru 49 минут назад
Модерация рекламы Google оказалась уязвима перед российскими рекламодателями, которые научились обманывать сложную автоматизированную и ручную систему проверки. С помощью поисковика Google рядовые потребители могут найти запрещенные товары и услуги в России, например, рекламу онлайн‐казино. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) американской компании.
Уточняется, что запрещенные объявления публикуют российские клиенты сервиса контекстной рекламы AdWords. Они размещают товары и услуги в разделах «Банные принадлежности» и «Кирпич». В свою очередь эти ссылки перекидывают пользователей на сайт казино.
ФАС признала Google нарушителем закона «О рекламе». Штраф может достигать до 500 тысяч рублей.
Американская Google Inc. подтвердила информацию о возникших проблемах, отметив, что в поисковой выдаче действительно появляется реклама запрещенных в России товаров и услуг. В пресс-службе российского офиса Google на запрос РБК отвечать не стали.
Ранее сообщалось, что Facebook запретил рекламщикам собирать данные пользователей для настройки таргетированной рекламы.
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