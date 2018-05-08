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Volvo будет внедрять Google Assistant и Google Maps в будущие автомобили
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Volvo будет внедрять Google Assistant и Google Maps в будущие автомобили 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Шведская компания объявила, что её развлекательная система Sensus следующего поколения, работающая на ОС Android, будет иметь встроенный голосовой помощник Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.
Добавление Google Maps предоставляет очевидные преимущества для водителей, в то время как Google Assistant позволяет выполнять некоторые функции в автомобиле с помощью голосового управления (включать музыку или обмениваться сообщениям). «Привлечение сервисов Google к автомобилям Volvo ускорит инновации в области связи и повысит наше развитие в приложениях и связанных сервисах», — сказал Хенрик Грин, старший вице-президент Volvo по исследованиям и разработкам. «Скоро водители Volvo будут иметь прямой доступ к тысячам приложений в автомобиле, которые упрощают повседневную жизнь».
Напоминаем, в прошлом году Google и Volvo объявили об объединении, направленном на внедрение системы Android в будущие автомобили. Такая настройка позволит водителям использовать свою информационно-развлекательную систему независимо от своих смартфонов, так как сама система будет работать на Android. Volvo говорит, что первая Android-система будет запущена в течении нескольких лет.
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