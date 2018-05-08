Приложение «Метро Москвы» дополнят функцией вызова такси к ЧМ-2018 

Мобильное приложение «Метро Москвы» хотят дополнить функцией вызова такси к чемпионату мира по футболу 2018.
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, функция «Такси» позволит выстраивать маршрут передвижения по городу, выбирать время подачи такси, тарифный план поездки, а также будет показывать стоимость и время поездки. Оплачивать поездку также можно будет через приложение в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что в приложении «Метро Москвы» может появиться подробная информация о проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме подробной информации о матчах ЧМ-2018, в приложении также планируется разработка раздела с информацией об официальных велопрокатах и создание функционального раздела с аудиоэкскурсией по МЦК.
Кроме того, будет увеличено количество поддерживаемых приложением иностранных языков, внедрение тарифного калькулятора для автобусов Московской области, возможность подачи заявления о забытых вещах и отправки сообщений о ЧП в полицию.