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Функция вызова такси может появиться в мобильном приложении «Метро Москвы»
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Функция вызова такси может появиться в мобильном приложении «Метро Москвы» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен объявил электронный аукцион на разработку дополнительного модуля «Такси» для мобильного приложения «Метро Москвы», следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет «разработать автономный модуль по вызову такси с помощью онлайн-диспетчерской» в мобильном приложении «Метро Москвы» для IOS и Android платформ.
Модуль «Такси» должен будет включать функции построения маршрута, выбора времени подачи такси, выбора тарифного плана поездки, а также показ маршрута движения. В приложении можно будет оплатить поездку, сохранить историю поездок и оценить качество предоставляемых услуг.
Стоимость контракта на проектирование и разработку модуля составляет 479,44 тыс. рублей.
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