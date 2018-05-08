В Twitter может появиться функция обмена зашифрованными сообщениями

В Android-приложении Twitter обнаружена скрытая функция «секретного чата», который позволит пользователям отправлять зашифрованные с помощью технологии сквозного шифрования сообщения.

Функция обмена зашифрованными сообщениями была впервые обнаружена в APK-файле Twitter исследователем Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). APK-файлы часто содержат код функций, которые компании тестируют перед запуском.

Представители пресс-службы Twitter никак не прокомментировали ситуацию. В настоящее время неясно, когда именно будет официально запущена данная функция.