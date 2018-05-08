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В Twitter может появиться функция обмена зашифрованными сообщениями
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В Twitter может появиться функция обмена зашифрованными сообщениями 

SecurityLab.ru 53 минуты назад
Фото: iguides.ru
В Android-приложении Twitter обнаружена скрытая функция «секретного чата», который позволит пользователям отправлять зашифрованные с помощью технологии сквозного шифрования сообщения.
Функция обмена зашифрованными сообщениями была впервые обнаружена в APK-файле Twitter исследователем Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). APK-файлы часто содержат код функций, которые компании тестируют перед запуском.
Представители пресс-службы Twitter никак не прокомментировали ситуацию. В настоящее время неясно, когда именно будет официально запущена данная функция.
Напомним, ранее в ответ на действия Роскомнадзора по блокировке Telegram операционный директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов пообещал ввести сквозное шифрование голосовых и видеозвонков пользователей для обеспечения сохранности их данных.
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