Пользователи нашли в Twitter скрытую функцию «секретного» чата с шифрованием

Функция была обнаружена в APK-файле Twitter исследователем Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

About time! https://t.co/y3IpeDrKZ3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 7 мая 2018 г.

АРК используется для установки ПО на Android. Подобные файлы часто содержат код еще не доступных функций, которые находятся на этапе тестирования или готовятся к запуску, уточняет издание.