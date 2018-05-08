Пользователи нашли в Twitter скрытую функцию «секретного» чата с шифрованием 

Функция была обнаружена в APK-файле Twitter исследователем Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).
About time! https://t.co/y3IpeDrKZ3
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 7 мая 2018 г.
АРК используется для установки ПО на Android. Подобные файлы часто содержат код еще не доступных функций, которые находятся на этапе тестирования или готовятся к запуску, уточняет издание.
Информация о «секретном чате» появилась спустя полтора года после обращения Эдварда Сноудена через Twitter к главе соцсети Джеку Дорси (Jack Dorsey) с просьбой запустить подобную функцию, напоминает TechCrunch. Дорси назвал предложение «разумным» и пообещал обдумать его.