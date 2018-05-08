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Российские рекламодатели обманули Google
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Российские рекламодатели обманули Google 

Sostav.ru 49 минут назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Google Inc. признала, что рекламодатели из России обманывают ее систему размещения контекстной рекламы, в связи с чем в поисковой выдаче появляется реклама запрещенных в России товаров и услуг, сообщает РБК.
Дело в том, что к американской компании обратилась российская Федеральная антимонопольная служба с целью запретить размещать на российских ресурсах запрещенную рекламу онлайн-казино «Вулкан».
Google признала, что российские клиенты сервиса контекстной рекламы AdWords размещают объявления о запрещенных в РФ услугах, обходя средства проверки: они размещали объявления в разделах «Банные принадлежности», «Кирпич», а вместо нее на самом деле пользователям показывалась реклама «Вулкан».
Кроме того, рекламодателям удалось обмануть и ручную систему проверки рекламы. Так, при заходе с IP-адресов Google система и модераторы видели рекламу банных принадлежностей, а вот при заходе с других IP-адресов пользователи видели запрещенную в РФ рекламу.
ФАС признала Google нарушителем закона «О рекламе», поскольку, согласно норме, за содержание объявлений отвечает распространитель. Штраф за незаконную рекламу онлайн-казино может составить 100−500 тысяч рублей.
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