Российские рекламодатели обманули Google

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Google Inc. признала, что рекламодатели из России обманывают ее систему размещения контекстной рекламы, в связи с чем в поисковой выдаче появляется реклама запрещенных в России товаров и услуг, сообщает РБК.

Дело в том, что к американской компании обратилась российская Федеральная антимонопольная служба с целью запретить размещать на российских ресурсах запрещенную рекламу онлайн-казино «Вулкан».

Google признала, что российские клиенты сервиса контекстной рекламы AdWords размещают объявления о запрещенных в РФ услугах, обходя средства проверки: они размещали объявления в разделах «Банные принадлежности», «Кирпич», а вместо нее на самом деле пользователям показывалась реклама «Вулкан».

Кроме того, рекламодателям удалось обмануть и ручную систему проверки рекламы. Так, при заходе с IP-адресов Google система и модераторы видели рекламу банных принадлежностей, а вот при заходе с других IP-адресов пользователи видели запрещенную в РФ рекламу.

ФАС признала Google нарушителем закона «О рекламе», поскольку, согласно норме, за содержание объявлений отвечает распространитель. Штраф за незаконную рекламу онлайн-казино может составить 100−500 тысяч рублей.