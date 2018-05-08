Apple будет платить за эксклюзивные новости 

Apple будет платить за эксклюзивные новостиПохоже, что Apple всерьез взялась за развитие собственного агрегатора новостей Apple News. После поглощения цифровой библиотеки журналов Texture компания подумывает о внедрении нового механизма мотивации изданий.
За право первой разместить эксклюзивный видеоролик или новость Apple готова платить издателям.
В частности, речь идет о BuzzFeed. Руководство Apple News готово финансировать первоочередное размещение новостей и делать все возможное, чтобы видеоролики появлялись в агрегаторе до того, как будут размещены в Twitter, Facebook, YouTube и прочих сервисах.
Интересно, что с подобным предложением Apple подоспела вовремя. Как отмечают представители BuzzFeed News, с начала года количество просмотров в социальной сети Facebook упало почти на 80%.