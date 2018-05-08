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Apple будет платить за эксклюзивные новости
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Apple будет платить за эксклюзивные новости 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple будет платить за эксклюзивные новостиПохоже, что Apple всерьез взялась за развитие собственного агрегатора новостей Apple News. После поглощения цифровой библиотеки журналов Texture компания подумывает о внедрении нового механизма мотивации изданий.
За право первой разместить эксклюзивный видеоролик или новость Apple готова платить издателям.
В частности, речь идет о BuzzFeed. Руководство Apple News готово финансировать первоочередное размещение новостей и делать все возможное, чтобы видеоролики появлялись в агрегаторе до того, как будут размещены в Twitter, Facebook, YouTube и прочих сервисах.
Интересно, что с подобным предложением Apple подоспела вовремя. Как отмечают представители BuzzFeed News, с начала года количество просмотров в социальной сети Facebook упало почти на 80%.
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