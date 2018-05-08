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Жителю Удмуртии грозит до 10 лет колонии за продажу фотографий обнаженных детей
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Жителю Удмуртии грозит до 10 лет колонии за продажу фотографий обнаженных детей 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет 36-летний житель Селтинского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчину обвиняют в распространении детской порнографии.
«С января 2018 года мужчина сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из социальных сетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий», — отмечают следователи.
Обвиняемый отправил фотографий обнаженных детей после того, как пользователь перевел деньги на его банковскую карту.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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