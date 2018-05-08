Жителю Удмуртии грозит до 10 лет колонии за продажу фотографий обнаженных детей

«С января 2018 года мужчина сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из социальных сетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий», — отмечают следователи.

Обвиняемый отправил фотографий обнаженных детей после того, как пользователь перевел деньги на его банковскую карту.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.