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Китайский сервис обмена видео стал лидером по скачиваниям в России
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Китайский сервис обмена видео стал лидером по скачиваниям в России 

Ведомости 1 час назад
Китайское мобильное приложение для обмена видео Kwai вошло в число самых популярных в России, обогнав приложение социальной сети «В контакте». Об этом сообщает РБК. Сейчас приложение по-прежнему остается в топе рейтинга по скачиваниям в России в App Store и Google Play.
Первое место в рейтингах онлайн-магазинов приложений по числу скачиваний за сутки в России китайский сервис занял 28 апреля. Приложение, в которое инвестировал фонд DST Global Юрия Мильнера, в тот день обошло в категории бесплатных приложений традиционных лидеров — «Госуслуги», WhatsApp и «В контакте». Об этом свидетельствуют данные аналитической компании App Annie, указывает издание.
По состоянию на 8 мая приложение остается в лидерах двух категорий для пользователей Android — в общей и «Плееры и видеоредакторы». Кроме того, китайский сервис занимает первую строчку в категории «Фото и видео» App Store и вторую в общем рейтинге, уступая лишь «Госуслугам».
Приложение Kwai конкурирует с Instagram, Snapchat и Musical.ly. Сервис позволяет создавать короткие видео с использованием различных фильтров, эффектов и стикеров. В 2011-2014 гг. приложение называлось Gifshow и позиционировалось как способ обмена GIF-файлами. Позже сервис стал позиционироваться как социальная видеосеть, напоминает издание.
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