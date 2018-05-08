Китайский сервис обмена видео стал лидером по скачиваниям в России

Китайское мобильное приложение для обмена видео Kwai вошло в число самых популярных в России , обогнав приложение социальной сети «В контакте». Об этом сообщает РБК. Сейчас приложение по-прежнему остается в топе рейтинга по скачиваниям в России в App Store и Google Play.

Первое место в рейтингах онлайн-магазинов приложений по числу скачиваний за сутки в России китайский сервис занял 28 апреля. Приложение, в которое инвестировал фонд DST Global Юрия Мильнера , в тот день обошло в категории бесплатных приложений традиционных лидеров — «Госуслуги», WhatsApp и «В контакте». Об этом свидетельствуют данные аналитической компании App Annie, указывает издание.

По состоянию на 8 мая приложение остается в лидерах двух категорий для пользователей Android — в общей и «Плееры и видеоредакторы». Кроме того, китайский сервис занимает первую строчку в категории «Фото и видео» App Store и вторую в общем рейтинге, уступая лишь «Госуслугам».

Приложение Kwai конкурирует с Instagram, Snapchat и Musical.ly. Сервис позволяет создавать короткие видео с использованием различных фильтров, эффектов и стикеров. В 2011-2014 гг. приложение называлось Gifshow и позиционировалось как способ обмена GIF-файлами. Позже сервис стал позиционироваться как социальная видеосеть, напоминает издание.