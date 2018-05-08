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Facebook помогает участникам ИГИЛ подружиться
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Facebook помогает участникам ИГИЛ подружиться 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Facebook стал центром очередного скандала, на этот раз стало известно, что социальная сеть помогала сторонникам ИГ (запрещенная в России террористическая организация) объединяться и организовывать теракты. Вся проблема кроется в механизме сети, который предлагает друзей на платформе.
Американская некоммерческая организация Counter Terrorism Project предоставила результаты своего исследования, согласно которым Facebook помогает участникам террористических организаций «подружиться» в этой социальной сети. Прийти к такому выводу Counter Terrorism Project смогла после анализа учетных записей граждан 96 стран.
К сожалению, функция Facebook, предлагающая пользователям «дружить» с другими участниками сайта, не способна распознать злонамеренную направленность той или иной группы лиц. Таким образом, исследователи обнаружили, что соцсеть предлагает им подружиться с террористами после того, как они просто посетили страницу, посвященную восстанию мусульман на Филиппинах.
Согласно зарубежным СМИ, имел место случай, когда участник ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) пытался завербовать жителя Нью-Йорка через Facebook, подкидывая ему радикальную литературу.
Таким образом, американец довольно быстро поменял свои взгляды, став приверженцем радикального ислама.
Многие сошлись во мнении, что такое поведение социальной платформы просто неприемлемо. Соцсеть фактически оказывает прямую помощь террористам в осуществлении и деятельность, а также привлечении новых участников в радикальные формирования.
Напомним, что в начале месяца стало известно, что сооснователь и CEO мессенджера WhatsApp Ян Борисович Кум (Jan Koum) принял решение покинуть компанию на фоне споров с материнской компанией Facebook относительно конфиденциальности данных и бизнес-модели мессенджера.
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