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Суд оставил без движения иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram
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Суд оставил без движения иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 7 июня иск ООО «Инвестори» к Роскомнадзору на 5 млн рублей. в связи с последствиями блокировки мессенджера Telegram, поскольку заявитель не предоставил недостающие документы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
"Оставить заявление, поступившее в канцелярию Арбитражного суда города Москвы 27.04.2018 года, без движения на срок до 07.06.2018 года, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения", — указано в определении суда.
Как отмечается в документе, истец не приложил к иску уведомления о вручении копий искового заявления ответчику и другим участникам дела, документы, подтверждающие уплату госпошлины, свидетельство о регистрации в качестве юридического лица и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также документы, «подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования». Кроме того, иск не содержит расчета взыскиваемой суммы.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину в конце апреля. В тексте искового заявления говорилось, что из-за действий по блокировке Telegram компании «был нанесен крупный ущерб с связи с невозможностью пользователей зарегистрироваться на платформе
и получить доступ к объектам инвестирования». По словам владельца компании Александра Вихарева, ограничения также нарушили пропускную способность самой компании, из-за чего она понесла потери в размере 5 млн рублей.
Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon.
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