Мобильные приложения УК заменят в жилых домах доски объявлений

Сайты управляющих компаний вскоре заменят мобильные приложения. В них можно будет передать показания счетчиков, узнать о собрании собственников и причину отключения воды. В перспективе такие приложения будут отвечать за все жилищно-коммунальные услуги. Их разработчики надеются, что через приложения жильцы домов будут выбирать все: от мастера по ремонту стиральной машины до мойщиков окон.

УК активно запускают собственные сайты и расширяют их функционал. Однако они сильно отстают от приложений, в том числе по скорости информирования. Пользователи сайта узнают важную информацию при его посещении, приложение позволяет настроить уведомление о важных новостях.

"В подавляющем большинстве сайты УК разработаны на скорую руку, сложны в пользовании, часто дают сбои. Они неудобны для просмотра с мобильного телефона, а основной поток пользователей сейчас пользуется Интернетом именно с мобильных устройств, поясняет основатель компании «Домопульт» Марк Толстов.

Так, мобильные приложения управляющих компании, смогут, во-первых, заменить доски объявлений в подъездах и снизить нагрузку на аварийно-диспетчерские службы. Их можно будет разгрузить от однотипных звонков «когда починят/дадут/включат».

Несмотря на то, что приложения и сейчас позволяют собирать показания счетчиков, еще удобнее они станут с переходом на умные счетчики. «Они могут интегрироваться с подобными счетчиками и удаленно собирать показания», — поясняет М. Толстов.

Правда, уточняют эксперты, приложение будет полезным инструментом в руках дисциплинированной УК, той, которая действительно в экстренных случаях первым делом информирует жильцов через приложение.

Приложения позволят настроить не только обратную связь: подачу заявок, сбор мнений о работе управляющей компании, но и диалог — чаты жильцов и беседу с диспетчером.

Для УК запуск мобильного приложения не станет затратным. «В рамках проекта „Умный город“ планируется разработать типовое мобильное приложение для управляющих компаний, которое на бесплатной основе сможет использовать любая УК», — сообщил М. Мень. Коммерческие разработчики планируют компенсировать свои расходы за счет рекламы и дополнительных услуг: уборки, химчистки, ремонта.