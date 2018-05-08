Китайское приложение стало самым популярным в России

Неожиданно для всех российские версии магазинов приложений App Store и Google Play возглавила китайская мобильная программа для обмена видео Kwai. Она сумела обойти извечных лидеров — «Госуслуги», WhatsApp и «ВКонтакте».

Kwai забралась на пьедестал почета ещё 28 марта и по сегодняшний день она остается в лидерах двух категорий для Android-устройств: в общей и «Плееры и видеоредакторы», а также занимает первую строчку в категории «Фото и видео» и вторую в общем рейтинге App Store, уступая лишь «Госуслугам». Kwai — это социальная платформа для публикации коротких видео, которая на сегодняшний день насчитывает уже более 700 миллионов пользователей по всему миру.

Фото: Kwai Опрос: Как много приложений установлено на вашем смартфоне? Меньше 5 5 — 10 10 — 20 Слишком много, чтобы подсчитать! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Названа самая популярная мобильная игра в истории

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