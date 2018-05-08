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Китайская видеосеть стала лидером по скачиванию в России
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Китайская видеосеть стала лидером по скачиванию в России 

Федеральное агентство новостей 55 минут назад
Москва, 8 мая. Китайское мобильное приложение Kwai, которое нацелено на продвижение видеоконтента, стало самым скачиваемым в России.
Так, мобильное приложение заняло первое место по числу скачиваний за сутки в России в рейтингах Google Play и App Store 28 апреля. Отмечается, что Kwai опередил таких лидеров, как «Госуслуги», WhatsApp и «ВКонтакте». Такие данные приводит аналитическая компания App Annie.
По состоянию на 7 мая, китайское мобильное приложение занимает первое место в рейтинге Google Play в двух категориях — «плееры и видеоредакторы» и общей. В App Store Kwai занял лидирующую позицию в категории «Фото и видео», при этом в общем списке приложение расположилось на второй строчке.
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