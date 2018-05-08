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Россияне смогут совершать денежные переводы через мессенджеры с помощью QR-кода
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Россияне смогут совершать денежные переводы через мессенджеры с помощью QR-кода 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети.
Как сообщают «Известия», разработкой специального приложения в настоящий момент занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Информацию изданию подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
Предполагается, что новый приложение станет альтернативой переводам денег по номеру телефона. При этом по прогнозам специалистов, это позволит увеличить объем безналичных операций на 40%.
QR-код, созданный в приложении, надо будет привязать к банковской карте. Для совершения операции пользователь должен будет кликнуть по коду, после чего на экране смартфона появится окно оплаты. Там необходимо выбрать способ отправки денежных средств, ввести счет, банк получателя и сумму перевода. Если у получателя есть свой QR-код, то процедура перевода упрощается.
Такую практику уже несколько лет используют в Китае. Перевод по QR-коду пользователи там осуществляют с помощью популярного в Азии мессенджера WeChat.
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