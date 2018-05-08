Россияне смогут совершать денежные переводы через мессенджеры с помощью QR-кода

В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети.

Как сообщают «Известия», разработкой специального приложения в настоящий момент занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ . Информацию изданию подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Предполагается, что новый приложение станет альтернативой переводам денег по номеру телефона. При этом по прогнозам специалистов, это позволит увеличить объем безналичных операций на 40%.

QR-код, созданный в приложении, надо будет привязать к банковской карте. Для совершения операции пользователь должен будет кликнуть по коду, после чего на экране смартфона появится окно оплаты. Там необходимо выбрать способ отправки денежных средств, ввести счет, банк получателя и сумму перевода. Если у получателя есть свой QR-код, то процедура перевода упрощается.