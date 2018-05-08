Россияне смогут расплатиться в соцсетях и мессенджерах

В 2019 году в России внедрят новый способ онлайн-платежей через мессенджеры и соцсети. Производить оплату можно будет по QR-коду, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Центробанке РФ

Новшество станет альтернативой переводам по номеру телефона. Эксперты полагают, что нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платежей, объем безналичных операций вырастет на 40%.

Разработкой специального приложения занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей. В нем нужно будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. После нажатия на созданный код в приложении, появится окно для выбора способа отправки денег.