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Россияне смогут расплатиться в соцсетях и мессенджерах
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Россияне смогут расплатиться в соцсетях и мессенджерах 

Уралинформбюро 9 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В 2019 году в России внедрят новый способ онлайн-платежей через мессенджеры и соцсети. Производить оплату можно будет по QR-коду, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Центробанке РФ.
Новшество станет альтернативой переводам по номеру телефона. Эксперты полагают, что нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платежей, объем безналичных операций вырастет на 40%.
Разработкой специального приложения занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей. В нем нужно будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. После нажатия на созданный код в приложении, появится окно для выбора способа отправки денег.
Переводы по QR-кодам через мессенджер WeChat уже используются в Китае, передает "Уралинформбюро".
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