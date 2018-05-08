Россияне смогут платить через мессенджеры и QR-код 

В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку, разработкой специального приложения в настоящий момент занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Информацию изданию подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
Предполагается, что новый приложение станет альтернативой переводам денег по номеру телефона. При этом по прогнозам специалистов, это позволит увеличить объем безналичных операций на 40%. По словам источника, близкого к Центробанку, чтобы переводить деньги с помощью QR-кода через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и социальные сети ("ВКонтакте", «Одноклассники», Facebook) понадобится специальное приложение. Оно будет интегрировано в платформу быстрых платежей. В приложении нужно будет создать QR-код, затем привязать его к банковской карте и сохранить изменения. При переводе денег нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код. Далее появится окно оплаты. В нем выбирается канал отправки денег — мессенджер или соцсеть. Затем необходимо ввести счет, банк получателя и сумму перевода. При наличии QR-кода адресата процедура перевода становится еще проще. Банкиры, знакомые с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех», подтвердили эту информацию. В «Финтехе» не ответили на запрос "Известий". В WhatsApp, Viber и Facebook поддержали нововведение, отметив, что оно разрабатывается по инициативе мессенджеров и социальных сетей и призвано повысить их популярность. Такую практику уже несколько лет используют в Китае. Перевод по QR-коду пользователи там осуществляют с помощью популярного в Азии мессенджера WeChat. Ранее сообщалось, что Банк России станет оператором системы быстрых платежей (СБП) и ее расчетным центром. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания «Национальная система платежных карт» (НСПК). Ассоциация «Финтех» (АФТ) координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели внедрения. Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Как отмечается, в дальнейшем СБП будет доступна и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов. Потребители также смогут осуществлять платежи, используя мессенджеры, социальные сети. "Создание системы быстрых платежей — один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков", — отмечала первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.