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В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме
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В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: iguides.ru
Компания Apple добавит в следующий релиз своей мобильной платформы, iOS 12, ожидаемую многими пользователями iPhone X функцию — поддержку распознавания пользователя по лицу Face ID в горизонтальном режиме. Об этом сообщил японский профильный ресурс Mac Otakara.
Проще говоря, чтобы произвести разблокировку по лицу пользователям больше необязательно будет держать смартфон вертикально.
Ранее издание Bloomberg сообщало о разработке такой возможности для будущих моделей планшетов iPad Pro, которые получат поддержку Face ID и систему камер TrueDepth. Вполне вероятно, что заработав на планшетах, горизонтальный режим Face ID появится и на смартфонах Apple.
Анонс iOS 12 ожидается на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня.
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