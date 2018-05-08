Ещё
Россияне уже в 2019 г. смогут переводить деньги через мессенджеры и соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне уже в 2019 г. смогут переводить деньги через мессенджеры и соцсети 

Финмаркет 48 минут назад
Фото: Финмаркет
В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Центробанку. Информацию изданию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех» при ЦБ. По прогнозам экспертов, новация увеличит объем безналичных операций на 40%.
По словам источника, близкого к Центробанку, чтобы переводить деньги с помощью QR-кода через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и социальные сети ("ВКонтакте", «Одноклассники», Facebook) понадобится специальное приложение. Его разработкой занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Оно будет интегрировано в платформу быстрых платежей.
В приложении нужно будет создать QR-код, затем привязать его к банковской карте и сохранить изменения. При переводе денег нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код. Далее появится окно оплаты. В нем выбирается канал отправки денег — мессенджер или соцсеть. Затем необходимо ввести счет, банк получателя и сумму перевода. При наличии QR-кода адресата процедура перевода становится еще проще. Банкиры, знакомые с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех», подтвердили эту информацию. В «Финтехе» не ответили на запрос «Известий».
В WhatsApp, Viber и Facebook поддержали нововведение, отметив, что оно разрабатывается по инициативе мессенджеров и социальных сетей и призвано повысить их популярность. Использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона.
Нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платеже. Нажать код в приложении для осуществления перевода намного проще, чем вводить данные карт вручную.
Финмаркет: последние новости
Мобильные приложения УК заменят в жилых домах доски объявлений Новые указы президента могут обойтись бюджету в 10 трлн руб. за шесть лет Дерипаска пытается отделаться "малой кровью", выводя РусАл" из-под санкций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК582
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом386
Главным событием для рубля станет 12 мая30
Медведева отказались поддержать1379
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение