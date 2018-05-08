СМИ: денежные переводы по QR‐коду могут стать реальностью в России

В 2019 году граждане России смогут осуществлять денежные переводы по QR‐коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к Центробанку . Кроме того, эту информацию подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех» при ЦБ.

Эксперты полагают, что новая функция увеличит объем безналичных операций на 40%. Для перевода денег запустят специальное приложение, разработкой которого занимается «Финтех».

Новую программу интегрируют в платформу быстрых платежей. В приложении будет необходимо создать QR-код и привязать его к банковской карте. Работать эта система будет следующим образом: вход в приложение, выбор созданного кода, отправка денег через мессенджер или соцсеть. Пользователю потребуется ввести номер счета, указать банк получателя и сумму перевода.

По данным газеты, WhatsApp, Viber и Facebook уже поддержали подобное нововведение со стороны российских коллег. Все они выступают за расширение аудитории и популяризацию быстрых платежей.

Переводы по QR-коду через мессенджер WeChat уже используются в Китае

Ранее сообщалось, что россияне смогут оплачивать покупки в магазинах по номеру телефона. Речь идет о системе быстрых платежей (СБП). Гражданину потребуется ввести только номер мобильного, а потом код подтверждения, который будет выслан в SMS.