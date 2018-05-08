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Вести.net: Microsoft ставит на «облака» и возрождает Kinect
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Вести.net: Microsoft ставит на «облака» и возрождает Kinect 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Будущее Microsoft — не Windows и даже не персональные компьютеры. Фирма из Редмонда делает окончательную ставку на «облака» и элементы искусственного интеллекта, в устройствах любого вида и производителя. Как было объявлено на конференции для разработчиков Build, система распознавания изображений и речи, работающая в «облаке» Azure, теперь доступна прямо на устройстве, без подключения к Сети.
Партнерами этого анонса стали крупный производитель электроники для мобильных систем Qualcomm и глобальный лидер в производстве квадрокоптеров DJI. На примере китайских дронов показали, о чем идет речь. Патрулирующий промышленный объект мультикоптер не обязательно должен пересылать видео в «облако» или какую-то большую вычислительную систему. Нейросеть работает прямо на процессоре дрона и способна самостоятельно обнаруживать неполадки и повреждения индустриальных систем, а по Сети — отдавать только сообщения о проблеме.
Также было объявлено о возрождении проекта Kinect, который был торжественно похоронен полгода назад. Теперь набор камер, изначально создававшихся для контроллера к игровой приставке Xbox, возрождается для применения в бизнесе — в первую очередь для дронов и других роботов, нуждающихся в зрении. Подробности — в программе Вести.net.
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