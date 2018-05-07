Microsoft переоборудовала Kinect для разработки ИИ и облачного сервиса Azure

Компания решила не отказываться от уже готовой, но неиспользуемой технологии.

На проходящей ежегодной конференции разработчиков Build Live 2018 представители Microsoft анонсировали Project Kinect для собственной платформы облачных вычислений Azure.

По словам сотрудников компании, несколько совмещённых сенсоров (в том числе и некая продвинутая камера) будут обладать всеми знакомыми функциями, но устройство в целом станет меньше и получит большую энергоэффективность. Использоваться оно будет для сбора окружающей информации в случаях, когда система должна реагировать и взаимодействовать с людьми.

Microsoft отметила, что Project Kinect для Azure основан на игровом бесконтактном контроллере Kinect, который изначально вышел в 2010 для консоли Xbox 360, технологии которого позднее были взяты за основу для создания очков смешанной реальности HoloLens.

Судя по представленным изображениям, Project Kinect действительно гораздо меньше по размеру, чем Kinect для консолей. Разрешение сенсора было увеличено с 640 на 480 до 1024 на 1024 точек. Кроме того, устройство должно лучше работать при сильном солнечном освещении, что позволит использовать его в большем количестве разных ситуаций.

Ранее в 2018 году эту технологию использовали для ИИ и «умных сенсоров» для Интернета вещей и машинного обучения.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла также отметил, что цель новой версии Kinect — лучшее «понимание» пространства, а также отслеживание и распознавание различных объектов. Для этого, по его словам, были объединены несколько самых мощных сенсоров c минимальным количеством «шумов». Глава компании ожидает, что разработка будет применяться во множество различных приложений для разных ситуаций.

Это будет уже четвёртая версия этой технологии. Устройства, основанные на первых двух из них, и использовавшиеся для консолей Xbox, так и не получили большого количества игр, даже несмотря на реализованные 35 миллионов экземпляров и то, что Microsoft изначально продавала его в комплекте с Xbox One. О прекращении производства Kinect компания объявила в октябре 2017 года, хотя и продолжала развивать саму технологию.

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