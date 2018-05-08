Volvo включает Google — c голосовым помощником

Компания Volvo объявила о начале тесного сотрудничества с Google и о том, что системное программное обеспечение в следующих поколениях Volvo будет базироваться на Android и по умолчанию включать такие сервисы, как Google Maps, магазин программ Google Play Store и стандартный гугловский голосовой помощник. Об этом сообщает The Car Connection.

Скажем откровенно, в большинстве автомобилей голосовое управление — это катастрофа. В свое время Кларксон, Хаммонд и Мэй вдоволь поиздевались, назвав его «самой неработающей вещью в автомобиле». Личный опыт безуспешных попыток журналиста «Фонтанки» заставить навигационную систему двух отдельных BMW 750 распознать адрес «с голоса» говорит о том, что оценка британских журналистов по крайней мере небезосновательна.

При этом, как известно, в любом андроидном и эппловском смартфоне голосовые команды работают вполне сносно.

Ок, гугл, тогда решение напрашивается само: интегрировать смартфонные достижения прямо в систему автомобиля. И не просто в виде Apple CarPlay или Android Auto, предназначенных для звонков handsfree и проигрывания музыки с телефона, а в виде полноценного системного ПО, которое заменит как существующие пропиетарные (читай, самодельные), так и сторонние (читай, Garmin и TomTom) решения.

Google давно «прицеливается» к автомобильной индустрии, и речь тут не только о разработках для беспилотных машин. Программисты из Маунтин-Вью, штат Калифорния, давно уже работают над тем, чтобы «приживить» в серийный автомобиль тот «андроид», который живет в вашем телефоне. Задача непростая хотя бы потому, что уровень безопасности и устойчивости такой системы должен быть даже выше, чем в телефоне. Это необходимо, поскольку автомобиль и так относится к «источникам повышенной опасности», как пишут в официальных документах, и добавлять туда еще и небезопасное ПО было бы как минимум опрометчиво.

Судя по всему, пока что у Google с безопасностью получается не очень, потому что Volvo планирует передать под управление своего «варианта» Android, который называется Sensus, лишь второстепенные системы будущих автомобилей, такие как навигация и информационно-развлекательная система. То есть никакого автопилота или тем более «беспилота» на базе решений Google в ближайшее время не предвидится. При этом планируется, что у владельца автомобиля будет возможность через WiFi самостоятельно устанавливать программы и сторонних разработчиков, но доступа к ключевым системам автомобиля такие программы иметь не будут. Ну и хорошо, что не будут, главное, чтобы хотя бы голос хозяина научились правильно распознавать.

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