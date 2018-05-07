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Видео: Microsoft представила видеозвонки в дополненной реальности
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Видео: Microsoft представила видеозвонки в дополненной реальности 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Приложения рассчитаны на сотрудников компаний, которые в первую очередь взаимодействуют с клиентами: участвуют непосредственно в создании продуктов, представляют бренд или следят за реализацией продуктов и услуг, отмечает издание VentureBeat.
По оценке Microsoft, всего число таких работников составляет 2 млрд человек или 80% всего персонала.
Microsoft Remote Assist позволит специалистам оказывать удаленную помощь клиентам, используя громкую видеосвязь, обменивась сообщениями и комментариями в смешанной реальности. Это сделает общение более эффективным и точным, считают в компании.
С помощью приложения Microsoft Layout пользователи HoloLens смогут в смешанной реальности создавать новые рабочие пространства: например, импортировать 3D-модель для проектирования помещения в реальном масштабе времени, просматривать проекты в виде голограмм в реальном или виртуальном режиме, делиться информацией и редактировать ее вместе с другими пользователями онлайн.
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