Видео: Microsoft представила видеозвонки в дополненной реальности

Приложения рассчитаны на сотрудников компаний, которые в первую очередь взаимодействуют с клиентами: участвуют непосредственно в создании продуктов, представляют бренд или следят за реализацией продуктов и услуг, отмечает издание VentureBeat.

По оценке Microsoft , всего число таких работников составляет 2 млрд человек или 80% всего персонала.

Microsoft Remote Assist позволит специалистам оказывать удаленную помощь клиентам, используя громкую видеосвязь, обменивась сообщениями и комментариями в смешанной реальности. Это сделает общение более эффективным и точным, считают в компании.

С помощью приложения Microsoft Layout пользователи HoloLens смогут в смешанной реальности создавать новые рабочие пространства: например, импортировать 3D-модель для проектирования помещения в реальном масштабе времени, просматривать проекты в виде голограмм в реальном или виртуальном режиме, делиться информацией и редактировать ее вместе с другими пользователями онлайн.