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Microsoft добавит в Windows 10 сервисы для управления дронами и Android-смартфонами
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Microsoft добавит в Windows 10 сервисы для управления дронами и Android-смартфонами 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
В рамках соглашения с крупнейшим в мире производителем дронов, китайской компанией DJI, компании займутся созданием совместной платформы для разработчиков (SDK). Новые инструменты позволят пользователям компьютеров на Windows 10 полностью управлять и обмениваться информацией с дронами от DJI в реальном времени, обещают в Microsoft.
Также американская компания представила приложение для Windows 10 под названием Your Phone, которое позволяет читать и отвечать на сообщения подключенного Android-смартфона, а также скачивать фотографии с него и видеть уведомления.
В данный момент приложение Your Phone уже доступно для скачивания в рамках тестирования. Чтобы использовать сервис, пользователи должны связать телефон с ПК в настройках Windows
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