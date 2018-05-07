Microsoft добавит в Windows 10 сервисы для управления дронами и Android-смартфонами

В рамках соглашения с крупнейшим в мире производителем дронов, китайской компанией DJI, компании займутся созданием совместной платформы для разработчиков (SDK). Новые инструменты позволят пользователям компьютеров на Windows 10 полностью управлять и обмениваться информацией с дронами от DJI в реальном времени, обещают в Microsoft

Также американская компания представила приложение для Windows 10 под названием Your Phone, которое позволяет читать и отвечать на сообщения подключенного Android-смартфона, а также скачивать фотографии с него и видеть уведомления.

В данный момент приложение Your Phone уже доступно для скачивания в рамках тестирования. Чтобы использовать сервис, пользователи должны связать телефон с ПК в настройках Windows