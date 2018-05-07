Как удаленно получить доступ к информации на iPhone

Многие любят контролировать все вокруг себя, и данные на мобильных устройствах зачастую не являются исключением. Вот только получить доступ к информации на iPhone и отследить смартфон не так просто: для этого, как правило, требуется взлом устройства, и законными такие методы не назовешь. Сторонние разработчики быстро подсуетились и выпустили специальный инструмент, с помощью которого можно получить доступ ко всем необходимым данным на iPhone или Android-смартфоне без физического доступа к устройству.

Что такое FoneMonitor

Это браузерный инструмент, с которым любой iPhone становится как на ладони: в один клик доступны звонки пользователя, его сообщения, история перемещений, даже переписка в WhatsApp, история браузера, заметки и многое другое. При этом на само устройство не нужно устанавливать какое-либо стороннее программное обеспечение.

Добавить можно несколько устройств, а вся информация оперативно поступает в центр управления FoneMonitor. Так, можно быстро узнать, кому чаще всего звонит владелец смартфона, его последние звонки, сообщения и не только.

Как это работает

Никакой тайны и сложных хакерских манипуляций здесь нет. После регистрации в FoneMonitor вы вводите логин и пароль от Apple ID пользователя, за которым планируете наблюдать. Каждые 24 часа FoneMonitor синхронизирует свои данные с информацией в резервной копии iCloud — оттуда сервис и получает список звонков, сообщений, местоположений и данные приложений, которые сохраняют свои копии в «облако».

С данным инструментом вы по сути получаете «зеркало» нужного устройства, которое не требует, чтобы iPhone, например, был постоянно подключен к компьютеру, — им могут пользоваться как ни в чем не бывало. Необходимость ввода данных Apple ID исключает возможность использования сервиса мошенниками — согласие пользователя на отслеживание все же потребуется. Тем более ничего не помешает ему выключить телефон: тогда обновление базы FoneMonitor прекратится.

Тогда для чего это нужно?

Сценариев использования данного инструмента на самом деле много. Например, заботливый родитель может отслеживать переписку и историю браузера своего ребенка, а руководитель — следить, чтобы работники занимались делами, а не сидели в Интернете (про ревнивую супругу говорить не будем). Работает сервис по системе абонентской платы — месяц доступа сейчас доступен за 40 долларов. Попробовать его в деле можно в деморежиме по этой ссылке.