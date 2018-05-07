Новости Android #161: Мошенники в Google Map, новая Nokia и обновление для Instagram

Представляем вашему вниманию 161-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о OnePlus 6, новых смартфонах Samsung и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Google Maps для мошенников

Эксперты компании Sophos, выпускающей средства информационной безопасности для настольных компьютеров, серверов и сетевых шлюзов, узнали о существовании уязвимости в системе сокращения URL-адресов Google, передает PCMag.com. С ее помощью мошенникам удавалось выдавать ссылку, ведущую на вредоносный сайт, за безопасную.

Как правило, сообщают эксперты, в качестве поддельного URL-адреса мошенники использовали адрес сервиса «Google Карты». Именно он лучше всего подходил для подобных целей благодаря открытой переадресации. Злоумышленники обманом заманивали своих жертв на вредоносные ресурсы, где тем предлагалось скачать фальшивое приложение карт.

Ранее аналогичная проблема была обнаружена в считывателе QR-кодов, встроенном в приложение «Камера» на устройствах под управлением iOS 11. Уязвимость позволяла злоумышленникам встраивать в один URL-адрес другой таким образом, что считыватель воспринимал только безопасную ссылку, переадресовывая пользователя на скомпрометированную.

Samsung заработает на Galaxy S9 еще больше

Samsung Electronics начнет предустанавливать на Galaxy S9 и S9+ четыре новых приложения: Yahoo Sports, Yahoo Finance, Newsroom и Go90 Mobile. Об этом сообщает phoneArena со ссылкой на представителей компании-партнера. Помимо собственно контента, программы будут демонстрировать пользователям рекламу, став для производителя неплохим подспорьем в монетизации фирменных смартфонов.

Первоначально новые приложения будут предустанавливаться только на американские экземпляры Galaxy S9 и S9+, реализуемые через розничную сеть оператора Verizon . Если эксперимент себя оправдает, подобная практика может распространиться за пределы США и флагманских моделей. Очевидно, для максимальной конверсии приложенных усилий приложения будут отличаться в зависимости от региона продажи устройств.

Сам производитель называет совместный проект с Verizon беспрецедентной возможностью для потребителей получать самый востребованный контент прямо «из коробки». Новая инициатива, в свою очередь, подчеркивают представители оператора, повысит информированность владельцев флагманских смартфонов Samsung и, безусловно, должна положительно отразиться на популярности аппаратов, спрос на которые оставляет желать лучшего.

Почему скопировали дизайн iPhone X для нового LG G7?

Оказывается, дизайн LG G7, который долго не мог выйти из помещений разработчиков, не просто так перенял нелюбимый многими элемент дизайна.

Компания провела опрос среди потенциальных покупателей и именно результаты опроса легли в основу решения руководства компании относительно дизайна нового смартфона.

«Некоторые участники опроса возненавидели этот дизайн, говоря, что он им напомнил голову человека с залысинами, — говорит глава отдела планирования LG Electronics Шинте Хонг. — Другие сказали, что дизайн LG G7 крут. Красота — весьма условное понятие, зависящее от личных предпочтений».

Впрочем, согласился Хонг, новый LG G7 определенно не является верхом инженерной и дизайнерской мысли. По его словам, новинка — это всего лишь промежуточный этап. LG работает над передовым дисплеем без рамок, который будет по всем показателям превосходить не только G7, но и все, что существовало на рынке до него.

Релиз LG G7 ThinQ состоялся 2 мая. Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 2:1 и яркостью 1000 нит, восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной памяти и двойную камеру с углом обзора 71 градус. Отличительной особенностью новинки являются выделенный 4x Hi-Fi ЦАП, динамики Boombox и разъем 3,5 мм.

Новый безрамочник от Nokia показали на видео

Несмотря на то, что до релиза возрожденной Nokia X остается ровно две недели, смартфон уже успел засветиться и на шпионских снимках, и даже на видео. Последний видеоролик, опубликованный SlashLeaks, хоть и не демонстрирует быстродействия интерфейса новинки, позволяет составить вполне четкое впечатление о ее внешности.

Сомнений в том, что слив данного ролика был инициирован кем-то близким к Nokia и HMD Global, почти нет. Автор видео намеренно демонстрирует фронтальную панель смартфона только в выключенном состоянии — очевидно, чтобы выемка в верхней части дисплея не так бросалась в глаза, а сам он ощущался больше, чем есть на самом деле.

Впрочем, даже так видно, что дизайнеры Nokia действительно предприняли попытку сыграть на узнаваемости «челки», не заботясь, однако, о грани под дисплеем. Невзирая на то, что она не выглядит чужеродно, рискует смазать впечатление от смартфона как о действительно инновационном и продвинутом для своей цены продукте.

Тыльная сторона смартфона ожидаемо скучна. Во всяком случае сходство с остальными моделями бренда явно не прибавляет ей привлекательности. Камера, вспышка, сканер отпечатков и размещенный вертикально логотип Nokia, указывающий на то, как правильно держать смартфон при съемке, — все это мы уже видели и раньше. А так хотелось чего-то необычного.

Существенное обновление Instagram

В ходе конференции разработчиков F8 Марк Цукерберг рассказал о появлении видеозвонков в приложении Instagram для мобильных устройств. Это и другие нововведения будут распространяться постепенно и уже доступны некоторым категориям пользователей вне зависимости от используемой программной платформы.

Видеочат в Instagram принципиально напоминает Skype, который предлагает пообщаться как двум пользователям с глазу на глаз, так и созвать видеоконференцию, пригласив трех и более собеседников. Тот же FaceTime, с которым Instagram предстоит конкурировать в этой нише, до сих пор позволяет побеседовать только тет-а-тет.

Кроме функции видеозвонков, в Instagram появится видоизмененная страница поиска, возможность поделиться историями из других приложений вроде Spotify, а также расширенная поддержка платформы AR Camera Effects. Благодаря ей пользователи смогут разнообразить свои публикации, дополняя их эффектами дополненной реальности.