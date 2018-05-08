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Instagram готовит обновление. Каким будет новое приложение
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Instagram готовит обновление. Каким будет новое приложение 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Неделю назад Марк Цукерберг анонсировал появление в Instagram видеозвонков. Функция даст возможность общаться с друзьями и причём делать это с несколькими людьми одновременно. Вскоре платформу ждёт ещё один апдейт.
Обновление нацелено на популяризацию историй. Как сообщают представители ресурса 9to5google, упоминание новой особенности нашли в коде приложения.
Вскоре в Instagram добавят функцию «Search Music». Она позволит выбирать подходящую композицию и добавлять её поверх анимированных стикеров. Добавить историям звук поможет каталог. Песни в нём будут разделены по жанрам и настроению. Также появится раздел с самыми популярными композициями.
Журналисты не исключают возможности добавления звуков к видео и даже фотографиям. При этом дата апдейта неизвестна.
Исследование кода программы уже давало правильные прогнозы. Например, с его помощью пользователи заранее узнали о возможности размывать фон внутри программы. Сейчас представители компании комментировать находку отказались.
Обсудить платформу и её развитие можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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