Instagram готовит обновление. Каким будет новое приложение

Неделю назад Марк Цукерберг анонсировал появление в Instagram видеозвонков. Функция даст возможность общаться с друзьями и причём делать это с несколькими людьми одновременно. Вскоре платформу ждёт ещё один апдейт.

Обновление нацелено на популяризацию историй. Как сообщают представители ресурса 9to5google, упоминание новой особенности нашли в коде приложения.

Вскоре в Instagram добавят функцию «Search Music». Она позволит выбирать подходящую композицию и добавлять её поверх анимированных стикеров. Добавить историям звук поможет каталог. Песни в нём будут разделены по жанрам и настроению. Также появится раздел с самыми популярными композициями.

Журналисты не исключают возможности добавления звуков к видео и даже фотографиям. При этом дата апдейта неизвестна.

Исследование кода программы уже давало правильные прогнозы. Например, с его помощью пользователи заранее узнали о возможности размывать фон внутри программы. Сейчас представители компании комментировать находку отказались.

Обсудить платформу и её развитие можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.