Минстрой разработает приложение для управляющих компаний

Внедрение мобильных приложений в работу управляющих компаний является частью проекта министерства строительства и ЖКХ «Умный город». «Уже сейчас на рынке управления жильем существуют подобные решения, как универсальные, так и индивидуальные. И это клиентоориентированность компании, а также повышение прозрачности ее работы», — рассказал «РГ» и.о. министра строительства и ЖКХ Михаил Мень

УК активно запускают собственные сайты и расширяют их функционал. Однако они сильно отстают от приложений, в том числе по скорости информирования. Пользователи сайта узнают важную информацию при его посещении, приложение позволяет настроить уведомление о важных новостях.

"В подавляющем большинстве сайты УК разработаны на скорую руку, сложны в пользовании, часто дают сбои. Они неудобны для просмотра с мобильного телефона, а основной поток пользователей сейчас пользуется Интернетом именно с мобильных устройств, поясняет основатель компании «Домопульт» Марк Толстов.

Мобильные приложения УК заменят доски объявленийв подъездах

Что же может приложение управляющей компании? Во-первых, заменить доски объявлений в подъездах и снизить нагрузку на аварийно-диспетчерские службы. Их можно будет разгрузить от однотипных звонков «когда починят/дадут/включат». Сейчас при возникновении аварийной ситуации жилец вспоминает, а не пропустил ли он какое-то важное объявление у подъезда, или пытается дозвониться до диспетчера, как и десятки других людей, в итоге линия оказывается перегружена. Как было бы удобно ответить сразу всем: не волнуйтесь, воду, к примеру, включат через час. Приложение позволяет это сделать.

Приложения и сейчас позволяют собирать показания счетчиков, но еще удобнее они станут с переходом на умные счетчики. «Они могут интегрироваться с подобными счетчиками и удаленно собирать показания», — поясняет Марк Толстов.

Правда, эксперты уточняют, что приложение будет полезным инструментом в руках дисциплинированной УК, той, которая действительно в экстренных случаях первым делом информирует жильцов через приложение.

Традиционные каналы информирования жильцов (объявления, сайт, диспетчер на телефоне) работают только в одну сторону. Приложения позволяют настроить не только обратную связь: подачу заявок, сбор мнений о работе управляющей компании, но и диалог — чаты жильцов и беседу с диспетчером.

"Пока не отработана технология проведения собраний через электронные сервисы", — говорит исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. А это могло бы серьезно продвинуть развитие приложений вперед.

Для УК запуск мобильного приложения не станет затратным. «В рамках проекта „Умный город“ планируется разработать типовое мобильное приложение для управляющих компаний, которое на бесплатной основе сможет использовать любая УК», — сообщил Михаил Мень. Коммерческие разработчики планируют компенсировать свои расходы за счет рекламы и дополнительных услуг: уборки, химчистки, ремонта.