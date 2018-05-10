Главные анонсы Microsoft Build 2018

Ключевые анонсы конференции Microsoft были связаны с направлениями облачных технологий и «Интернетом вещей», искусственным интеллектом, а также с платформами Microsoft Azure и Microsoft 365.

В начале мероприятия глава Microsoft Сатья Наделла пообещал, что уже через пару лет в мире будет свыше 20 миллиардов умных устройств, поддерживающих «Интернет вещей». Компания развивает это направление через свою облачную службу Azure IoT Edge.

Теперь алгоритм искусственного интеллекта будет работать на этой платформе, что, в свою очередь, позволит разной умной технике пользоваться искусственным интеллектом (в том числе распознавать образы, речь, использовать разные языки, выполнять поиск и оперировать полученными знаниями) без необходимости подключаться к облаку — службы Azure Cognitive Services могут работать непосредственно на самих устройствах.

Компания разрабатывает платформу Azure IoT Edge Runtime с открытым кодом для создания, модификации и настройки приложений для гаджетов IoT. Крупнейший в мире производитель дронов DJI теперь сотрудничает с Microsoft для создания нового набора средств разработки для компьютеров на Windows 10. Возможности облачных сервисов на базе искусственного интеллекта помогут развить возможности дронов для сельского хозяйства, строительства и других областей.

Новый Microsoft Kinect

В 2017 году компания прекратила выпуск игрового контроллера Kinect, который с помощью сенсоров глубины, видеокамеры и микрофона осуществлял полное трехмерное распознавание движений тела, мимики и голоса. Теперь технология вернется в виде камеры для разработчиков программного обеспечения и ИИ.

Обновленный Kinect будет работать в связке с платформой облачных вычислений Azure. У него появится новый пакет датчиков и бортовой компьютер для выполнения сложных задач визуального распознавания. Технология должна облегчить внедрение ИИ в дроны, роботов и другие «умные» устройства, улучшая ориентацию в пространстве и обнаружение препятствий.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла также отметил, что цель новой версии Kinect — лучшее «понимание» пространства, а также отслеживание и распознавание различных объектов. Для этого, по его словам, были объединены несколько самых мощных сенсоров c минимальным количеством «шумов». Глава компании ожидает, что разработка будет применяться во множество различных приложений для разных ситуаций.

Project Brainwave

Project Brainwave — аппаратная платформа для обработки задач ИИ в режиме реального времени, интегрированная в облачный сервис Azure. Она уже способна обрабатывать изображения, видео или поисковые запросы в ускоренном режиме. Высокую производительность Brainwave обеспечивает специализированный чип FPGA Intel, работающий в 137 раз быстрее обычного центрального процессора.

Слияние голосовых помощников Alexa и Cortana

Cortana теперь сможет включать доступ к голосовому помощнику Amazon. Сделать это можно будет с помощью команды «Алекса, открой Кортану». Затем пользователь может задать помощнику вопросы или спланировать расписание. Аналогично из интерфейса Cortana в Windows 10 можно будет вызвать Alexa и получить доступ к навыкам, которые она предлагает.

Сближение с iOS и Android

Microsoft, ранее отказавшаяся от развития собственных мобильных платформ Windows 10 Mobile и Windows Phone, взяла курс на сближение «десятки» с iOS и Android. Компания выпустила превью-версию нового приложения Your Phone, которое возьмет на себя часть функций по управлению устройствами на сторонних платформах.

С ПК на базе Windows 10 можно будет получить доступ к тексту, в том числе SMS, фотографиям, оповещениям и тому подобному контенту на смартфоне пользователя. Функциональность для смартфонов на основе iOS и Android будет несколько отличаться. Возможностей для Android будет больше и пользователю не придётся физически брать смартфон, когда он работает за ПК.

Смешанная реальность

Microsoft представила два приложения смешанной реальности, которые найдут применение в бизнесе и на производстве.

Microsoft Layout создан для работы с 3D-моделями, которые можно «помещать» в реально существующие пространства. С голограммами также можно работать в команде: например, чтобы протестировать перестановку машин на производственном этаже, поясняют в компании.

Программа Remote Assistant может выполнять видеозвонки, обмениваясь живыми изображениями в режиме реального времени. Так, пользователи смогут рисовать стрелки или круги для маркировки окружающих объектов.