3 альтернативы NVidia Shield: вибираем лучшую видеоприставку

В нашей статье вы найдете лучшие телеприставки, которые помогут воспроизвести 4К и Full HD контент.

Apple TV 4K Хорошей альтернативой NVidia Shield может стать приемник Apple TV 4K, который даст вам доступ к большой библиотеке фильмов и предложит много контента в разрешении 4K. Кроме того, у Apple TV широкий ассортимент приложений. Однако из-за стоимости около 10 000 рублей этот приемник нельзя назвать дешевым. Если у вас нет телевизора 4К, вы можете выбрать версию Apple TV подешевле. Amazon Fire TV Amazon Fire TV — небольшое устройство размером с флешку или компактную коробку. Найти гаджет в России не так просто, но его можно заказать в интернете по цене около 40 евро. Stick-версия не поддерживает 4К, и выбор приложений от Amazon ограничен.

Google Chromecast Еще одна альтернатива NVidia Shield — Google Chromecast. Приемник потокового видео передает только Full HD. Тем не менее, он поддерживает очень много приложений. При цене около 4 000 рублей Google Chromecast стоит примерно столько же, сколько и флешка Fire TV от Amazon. Для воспроизведения контента в 4К можно использовать более продвинутую версию приемника Chromecast Ultra.

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