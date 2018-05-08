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Зеленоградская компания ISBC разработала не имеющую аналогов смарт-карту
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Зеленоградская компания ISBC разработала не имеющую аналогов смарт-карту 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Комбинированная бесконтактная смарт-карта, совмещающая RFID-чипы стандартов I-Code, MIFARE и EM-Marine, разработана и запущена в производство российской группой компаний ISBC Зеленограда. Новинка, не имеющая аналогов в мире, интегрирует системы радиочастотной идентификации различных частот (HF, LF) и стандартов.
— Идентификация пользователей цифровых сервисов и систем лояльности, контроль доступа в офисы и бесконтактные платежные системы требуют множества различных смарт-карт. Горожанам приходится носить с собой пачки карточек, которые теряются или ломаются. Использование различных стандартов и частотных диапазонов не позволяет совместить все функции на одном устройстве, — рассказали в компании.
Группа Компаний ISBC интегрировала на едином носителе все основные системы бесконтактной идентификации. Уникальная комбинированная смарт-карта, производящаяся в Зеленограде, оснащена тремя RFID-чипами диапазонов HF и LF. К ним относятся обеспечивающий доступ к сервисам «умного города» MIFARE, применяющийся для офисных пропускных систем I-Code и используемый в качестве электронных ключей EM-Marine.
— Одной из проблем бесконтактной идентификации является несоответствие стандартов. С развитием цифровых сервисов у горожан катастрофически возрастает количество банковских, транспортных и скидочных карточек, ключей от домофонов и пропусков. ISBC интегрировала RFID-микросхемы наиболее востребованных стандартов в одной смарт-карте, не имеющей аналогов в мире. Вам больше не придется искать пропуск на проходной или оставаться без скидок в любимом магазине, мы объединили все виды доступов и сервисов на едином многофункциональном носителе, — рассказал директор департамента смарт-карт и оборудования ISBC Александр Якичев.
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