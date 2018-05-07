Ещё
Житель Севастополя получил два года колонии за экстремистские комментарии в Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Севастополя получил два года колонии за экстремистские комментарии в Сети 

360tv.ru 53 минуты назад
Гагаринский районный суд Севастополя приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Его сообщения признали экстремистскими. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу суда.
После основного наказания обвиняемому еще шесть месяцев будет ограничен доступ к  информационно-коммуникационным
сетям. Осужденного арестовали в зале суда. По данным издания, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Севастопольском городском суде.
Пользователей социальной сети Instagram больше не будут расстраивать грубые комментарии. Новая функция заблокирует записи с «угрозами благополучию и здоровью человека» по умолчанию.
360tv.ru: последние новости
Минкомсвязи: Viber может ждать участь Telegram Роскомнадзор продолжает борьбу с Telegram Google выпустила игру для поиска Emoji в реальности на нейросетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать403
Путин выдвинул кандидатуру премьера1220
Путин подписал новый «майский указ»114
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой999
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение