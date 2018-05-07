Житель Севастополя получил два года колонии за экстремистские комментарии в Сети

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Его сообщения признали экстремистскими. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу суда.

После основного наказания обвиняемому еще шесть месяцев будет ограничен доступ к информационно-коммуникационным

сетям. Осужденного арестовали в зале суда. По данным издания, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Севастопольском городском суде.

Пользователей социальной сети Instagram больше не будут расстраивать грубые комментарии. Новая функция заблокирует записи с «угрозами благополучию и здоровью человека» по умолчанию.