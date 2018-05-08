Google Photos научатся раскрашивать старые фото

На конференция для разработчиков Google I/O 2018, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая, компания Google анонсировала новой возможности для сервиса Google Фото (Google Photos).

Одна из самых интересных возможностей, пожалуй — автоматическое превращение старых чёрно-белых фото в цветные с помощью системы искусственного интеллекта. Пользователю понадобится отснять старое фото на свой смартфон, Google Фото проанализирует его и предложит раскрашенный вариант.

Среди других новшеств — использование искусственного интеллекта для разделения объектов на фото, распознавание изображений документов и автоматическая конвертация их в PDF-файл, подсказки для автоматических настроек экспозиции и других улучшений фото. Специальные подсказки действий позволят быстро поделиться, повернуть или архивировать фото прямо во время просмотра.