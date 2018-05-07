Facebook откроет в Испании офис по борьбе с «фейковыми новостями»

МАДРИД , 7 мая — РИА Новости . Компания Facebook откроет в Барселоне представительство, целью которого будет борьба с «фальшивыми новостями», сообщает издание Cinco Dias.

Офис займет восемь этажей общей площадью девять тысяч квадратных метров в знаменитой башне Agbar, где разместятся 500 сотрудников компании Competence Call Center. Требованием к соискателям работы является знание французского, испанского, датского, шведского, итальянского, норвежского и португальского языков. Кроме того, компания объявила о найме на работу программистов.

В настоящее время аналогичный центр действует в немецком городе Эссен.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.