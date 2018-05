Facebook откроет в Испании офис по борьбе с «фейковыми новостями» 

Офис займет восемь этажей общей площадью девять тысяч квадратных метров в знаменитой башне Agbar, где разместятся 500 сотрудников компании Competence Call Center. Требованием к соискателям работы является знание французского, испанского, датского, шведского, итальянского, норвежского и португальского языков. Кроме того, компания объявила о найме на работу программистов.

В настоящее время аналогичный центр действует в немецком городе Эссен.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте текущего года. Тогда газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом , который тогда был кандидатом в президенты США , во время его предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети. Преподаватель Кембриджского университета Александр Коган заявил, что через созданное им приложение на платформе соцсети «This is your digital life» передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. В апреле Facebook сообщил, что Cambridge Analytica ошибочно были переданы данные 87 миллионов ее пользователей, в основном из США.