Уязвимость у ICO EXMО Coin может обернуться скандалом

Ветка обсуждения ICO EXMО Coin (лидера рейтинга ICO по версии BitCryptoNews) на форуме Bitcointalk превратилась в поле сражения команды проекта против пользователя, утверждающего, что он нашел некую слабость в кибербезопасности.

В первичном сообщении пользователь поинтересовался возможностью получения вознаграждения за информацию, иронично намекая на то, что в противном случае ему будет выгоднее продать свою находку на черном рынке. Ответ команды проекта не заставил себя ждать — пользователю было предложено обратиться с заявлением на адрес службы поддержки, которая занимается подобными вопросами.

Примечательно, что ответ представителей команды в ветке также был сопровожден утверждениями о том, что уровень безопасности проекта находится вне всяких подозрений.

Несмотря на быструю реакцию, форумчане успели подхватить сообщения о проблемах безопасности. Вследствие развилась дискуссия. Часть пользователей утверждает, что подобные сообщения — не более чем попытки конкурентов навредить проекту. Другие уверены в том, что проблема действительно может существовать. А третьи утверждают, что пользователь просто хочет получить деньги от далеко не самого бедного ICO.

Сторона команды продолжает держать пользователей в курсе общения с зачинщиком инцидента. В недавнем сообщении представители проекта написали «До сути изложения „уязвимости“ дело не дошло, так что, вероятнее всего, это было желанием заработать».

Мы продолжаем следить за событиями, способными отразиться на положении команд в рейтинге ICO.

текст: Евгения Лиходей, фото: Pexels