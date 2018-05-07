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Google назвали угрозой для экологии планеты
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Google назвали угрозой для экологии планеты 

Мир24 1 час назад
Пользователи интернета ухудшают экологию планеты — к такому выводу пришла исследовательница Джоанна Молл. Она создала приложение, которое анализирует влияние Google на состояние атмосферы, сообщает Quartz.
Всемирная паутина и популярные сервисы используют обширную структуру сервисов и датацентров, требующих обслуживания и большого количества электроэнергии. Согласно данным, полученным Молл, Google обрабатывает около 47 000 запросов в секунду — это примерно 500 кг углекислого газа, то есть 0,01 кг за каждый запрос.
Отметим, что серверы Facebook произвели в 2016 году 718 000 тонн углекислого газа — это эквивалентно выбросам 200 000 легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что угрозой экологии планеты назвали сэндвичи — процесс производства, упаковки и транспортировки популярной закуски существенно загрязняет окружающую среду.
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