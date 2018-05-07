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Где смотреть видеотрансляцию Google I/O 2018?
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Где смотреть видеотрансляцию Google I/O 2018? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Завтра, 8 мая, стартует конференция Google I/O 2018. Ранее мы подробно описали продукты, которые будут показаны на I/O 2018. Вкратце отметим, компания должна представить наименование Android P, также будут показаны новые функции обновления, обновленный Google Ассистент, Android Wear, Google Lens, Google Home, вторая версия Material Design, Android TV-девайс и множество других мелочей.
Конференция продлится три дня до 10 мая. А одновременно со стартом конференции 8 мая Сундар Пичаи проведет презентацию, стартующую в 20:00 по московскому времени. В Twitter мы будем вести текстовую трансляцию с освещением всех интересных новинок.
Однако, возможно, среди наших читателей есть любители видеотрансляций. Для них Google проведет привычную YouTube-трансляцию, которая будет доступна в разделе I/O 2018 на сайте Google.
При этом сама трансляция будет без перевода, поэтому она подойдет лишь тем, кто хотя бы частично владеет английским языком.
В настоящее время бета-тестирование Android P завершено, поэтому остается лишь ждать завтрашнего дня, ведь именно тогда у всех обладателей поддерживаемых Google-смартфонов появится возможность установить обновление.
Обсудить новинки I/O 2018 можно будет в Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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