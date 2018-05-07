Где смотреть видеотрансляцию Google I/O 2018?

Завтра, 8 мая, стартует конференция Google I/O 2018. Ранее мы подробно описали продукты, которые будут показаны на I/O 2018. Вкратце отметим, компания должна представить наименование Android P, также будут показаны новые функции обновления, обновленный Google Ассистент, Android Wear, Google Lens, Google Home, вторая версия Material Design, Android TV-девайс и множество других мелочей.

Конференция продлится три дня до 10 мая. А одновременно со стартом конференции 8 мая Сундар Пичаи проведет презентацию, стартующую в 20:00 по московскому времени. В Twitter мы будем вести текстовую трансляцию с освещением всех интересных новинок.

Однако, возможно, среди наших читателей есть любители видеотрансляций. Для них Google проведет привычную YouTube-трансляцию, которая будет доступна в разделе I/O 2018 на сайте Google.

При этом сама трансляция будет без перевода, поэтому она подойдет лишь тем, кто хотя бы частично владеет английским языком.

В настоящее время бета-тестирование Android P завершено, поэтому остается лишь ждать завтрашнего дня, ведь именно тогда у всех обладателей поддерживаемых Google-смартфонов появится возможность установить обновление.

Обсудить новинки I/O 2018 можно будет в Telegram-чате AndroidInsider.ru.