В Google Play проникло новое приложение для кражи криптовалют

Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в Google Play поддельный криптовалютный кошелек Cardano ADA Wallet для кражи одноименных токенов. Авторы фальшивого приложения выдают себя за разработчиков оригинального проекта и подписываются именем «Cardano inc», вводя в заблуждение своих жертв.

Поддельный кошелек работает по стандартной для такого типа приложений схеме. После установки Cardano ADA Wallet он оповещает пользователя о готовности сохранить все его токены у себя, запрашивая номер действующего криптокошелька и секретную фразу из 12 слов. Также доступна возможность прямого перевода. В этом случае приложение просто подсовывает жертве адрес злоумышленников, не генерируя при этом нового.

Кроме функции хранения цифровой наличности Cardano, фальшивый кошелек предлагает пользователям возможность быстрого «обмена» криптовалют из топ-10. Для проведения операции требуется внести депозит в любой из поддерживаемых валют, после чего выбрать направление обмена. По его завершении у пользователя на счету появятся ничего не значащие цифры, а у мошенников — все ваши деньги.

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