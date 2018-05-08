Ещё
В Google Play проникло новое приложение для кражи криптовалют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Google Play проникло новое приложение для кражи криптовалют 

Android Insider 35 минут назад
Фото: Android Insider
Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в Google Play поддельный криптовалютный кошелек Cardano ADA Wallet для кражи одноименных токенов. Авторы фальшивого приложения выдают себя за разработчиков оригинального проекта и подписываются именем «Cardano inc», вводя в заблуждение своих жертв.
Поддельный кошелек работает по стандартной для такого типа приложений схеме. После установки Cardano ADA Wallet он оповещает пользователя о готовности сохранить все его токены у себя, запрашивая номер действующего криптокошелька и секретную фразу из 12 слов. Также доступна возможность прямого перевода. В этом случае приложение просто подсовывает жертве адрес злоумышленников, не генерируя при этом нового.
Кроме функции хранения цифровой наличности Cardano, фальшивый кошелек предлагает пользователям возможность быстрого «обмена» криптовалют из топ-10. Для проведения операции требуется внести депозит в любой из поддерживаемых валют, после чего выбрать направление обмена. По его завершении у пользователя на счету появятся ничего не значащие цифры, а у мошенников — все ваши деньги.
Приглашаем вас узнать все о криптовалютах и блокчейне на страницы дружественного ресурса 2bitcoins.ru. Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Где смотреть видеотрансляцию Google I/O 2018? Новости Android #161: Мошенники в Google Map, новая Nokia и обновление для Instagram Мошенники придумали, как использовать Google Maps в личных целях
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко356
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»123
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото70
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина433
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится416
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение